قرار بتخصيص قطعة أرض بقرية أولاد علي لإنشاء محطة رفع صرف صحي بسوهاج

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار رئيـس مجلس الـوزراء رقـم 1465 لسنـة 2023، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ضمن القطعة رقم (5) بحوض داير الناحية - زمام قرية أولاد على - ناحية قرية الدويرات - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة - محافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

ونص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1465 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى طلب محافظ سوهاج؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية.

قرر: (المــادة الأولى) تُخصص قطعة أرض من املاك الدولة ضمن القطعة رقم (5) بحوض داير الناحية - زمام قرية أولاد على - ناحية قرية الدويرات - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة - محافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

المــادة الثــانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.