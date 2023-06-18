تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة رفع صرف صحي بقرية الزوك الغربية بسوهاج

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1466 لسنـة 2023 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة زمام قرية الزوك الغربية - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة - محافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

وجاء نص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1466 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى طلب محافظ سوهاج؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية.

وقرر: (المــادة الأولى) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة داخل زمام قرية الزوك الغربية - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة - محافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

المــادة الثــانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.