انتهاء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023

انتهى منذ قليل امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة 2023.

وانتهى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا من الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم، و طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية).

يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.