الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: ورشة عمل للتعريف ببرنامج اعتماد هيئة الدواء لمعامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف ببرنامج اعتماد هيئة الدواء المصرية لمعامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية، والتي تهدف إلى التعريف ببرنامج اعتماد هيئة الدواء المصرية لمعامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية.

وأضافت أن من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الإثنين 19 يونيو 2023، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية، لافتة إلى أن ورشة العمل مقدمة لمديري معامل مراقبة الجودة ومسئولي التسجيل بمصانع وشركات الأدوية.

وقالت إن ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس 15 يونيو، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

هيئة الدواء المصرية ورشه عمل برنامج اعتماد معامل مراقبة الجودة شركات الأدوية

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