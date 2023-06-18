الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يبدأ استعداداته لمواجهة حرس الحدود اليوم.. وكولر يضع برنامجًا لضغط المباريات

مران الأهلي
مران الأهلي

يعود الفريق الأول بالنادي الأهلي لاستئناف تدريباته، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري.


وطلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، إعداد تقرير مفصل عن فريق حرس الحدود استعدادًا للمباراة المقبلة، حيث يرغب فى دراسة المنافس جيدًا من أجل الحصول على الثلاث نقاط لحسم بطولة الدوري.

وكان المدير الفني للأهلي قد عاد مساء أمس السبت من مسقط رأسه بعد الإجازة التي حصل عليها عقب التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ11 فى تاريخ القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يبدأ قيادة تدريبات الأهلى بعدما منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 7 أيام عقب الفوز باللقب القاري والعودة من المغرب، استغلها البعض فى السفر خارج مصر لقضاء الإجازة.

ويشهد مران الفريق عودة  كل من رأفت خليل وكريم الدبيس للمشاركة فى التدريبات بعد تعافيهما من الإصابات التي أبعدتهما الفترة الماضية، بجانب تصعيد بعض لاعبي الشباب مواليد 2001 و2003 لتعويض غياب الدوليين مع المنتخب الأول والأوليمبي.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة أسبوع عقب التتويج باللقب الإفريقي على حساب الوداد البيضاوي المغربي بمجموع المباراتين.

محمد الشناوي كولر مران الأهلي حرس الحدود الدوري

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