امتحانات الثانوية "موسم رزق" للباعة الجائلين في المعادي

تردد بعض الباعة الجائلين في محيط مدرسة الشهيد نقيب علي أحمد شوقي الثانوية بنات بالمعادي، أثناء جلوس الأهالي على الأرصفة منتظرين بناتهم الطالبات اللواتي دخلن إلى اللجان لأداء امتحان الاقتصاد.

ومن بين هؤلاء الباعة شاب يدعى أحمد عبد السلام ويروّج لبيع منظفات، حيث قال في حديثه لـ "الدستور" إنه يبيع منتجات طلبة كلية العلوم الحاصلين على جوائز تفوق في مجال دراستهم، موضحًا أنه يجد هذا العمل فرصة للإنفاق على دراسته ومساعدة ذويه، مشيرًا إلى أنه طالب بكلية التجارة في الفرقة الرابعة.

وأضاف أنه يجد وقت الامتحانات فرصة للترويج لمنتجاته، وبالفعل تحظى هذه المنتجات بانتشار كبير خاصة أن الآباء والأمهات ينتظرون وقتاً طويلاً أمام أبواب اللجان.



