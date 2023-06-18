الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 170 ألف طن قمح للشون والصوامع بالغربية

قمح
قمح

أكد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد نحو 170 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأحد، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار "أبوهاشم" إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشونة وهنجرا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 193 ألف طن من محصول القمح.

وفي سياقٍ متصل، صادرت مديرية التموين بالغربية 400 زجاجة زيت و340 كيلو سكر تمويني، جمعها بقال تمويني بمركز المحلة الكبرى، تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، بغرض التربح ماليًا من فارق السعر دون وجه حق.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع تموين مركز المحلة، من ضبط بقال تمويني لقيامه بتجميع 400 زجاجة زيت تموينى مدعم، وكذا كمية من السكر التموينى قدرها 340 كيلو، بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح من وراء ذلك، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط.

 كما تم تحرير محضريّ بيع سجائر بأزيد من التسعيرة، بعد إجراء محاولة شراء لقاروصة سجائر من كل محل، وذلك أزيد من التسعيرة بمبلغ مالي (100) جنيه فى القاروصة الواحدة.

توريد نحو170 الف قمح محصول الموسم الجديد للشون والصوامع

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