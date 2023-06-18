سيارة مجهولة تنهي حياة شاب على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي

لقى شاب مصرعه، صدمته سيارة مجهولة، على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي، ونقل جثمان لمشرحة المستشفى.

و تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، يفيد بمصرع شخص صدمته سيارة مجهولة على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي.

ووجه اللواء محمود عاشور بانتقال قوات الشرطة وضباط البحث الجنائي لفحص الواقعة، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية، وضبط السيارة وقائدها.

فيما كشفت التحريات الأولية، أن الشاب المتوفى يدعي محمد مصطفى حسن أحمد الشركسي، خريج كلية العلوم بجامعة قناة السويس، ولا يحمل بطاقة هوية، فيما عُثر معه على شهادة تخرج.

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى فور انتهاء معاينة النيابة العامة، وبدء التحقيق في الواقعة.