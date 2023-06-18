بروتوكول تعاون بين 13 جامعة حكومية وأهلية ضمن تحالف إقليم القناة وسيناء

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن توقيع بروتوكول التعاون المشترك لشركاء تحالف إقليم القناة وسيناء يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة بشأن تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية، وبهدف تهيئة الخريجين والشباب لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بغرض تفعيل دور الاقتصاد الصغير في تحقيق معدلات النمو، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تؤكد أهمية إنشاء التحالفات الإقليمية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء الصناعيين والزراعيين والإنتاجيين، من أجل تحقيق طفرة تنموية بالإقليم الجغرافي.

جاء ذلك وفقاً لتصريحات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال توقيع البروتوكول المشترك لشركاء تحالف إقليم القناة وسيناء بمشاركة 13 جامعة حكومية وأهلية، والذي عُقد في رحاب جامعة قناة السويس اليوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري على هامش استضافة الجامعة للمجلس الأعلى للجامعات.

وقع بروتوكول التعاون الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس والمُكلف بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والمُكلف بتيسير أعمال جامعة بورسعيد الأهلية، الدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، الدكتور حاتم مصطفى البلك رئيس جامعة سيناء، الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، الدكتور محمد السيد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتور باسم عاشور رئيس جامعة الزقازيق الأهلية، والدكتور مدحت عوض الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، والدكتور محيي الدين مندور رئيس جامعة الصالحية الجديدة.

فيما أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن البروتوكول يسعى إلى خلق تعاون بين الجامعات في مجال تقديم الخدمة التدريبية وورش العمل وإتاحة المعامل البحثية، والزيارات والمشاركات الميدانية للطلاب والخريجين، من خلال التنسيق في مجال التدريب والتأهيل للطلبة والخريجين في المجالات التي يتفق عليها كل طرف، وتحقيق التكامل في أعمال التدريب تحقيقاً للاستفادة القصوى من أعمال التدريب.

كما سيتم عقد الندوات التعريفية وورش العمل للطلاب والخريجين في الأنشطة والفعاليات المختلفة، وبيان دور كل طرف في المشاركة لتنفيذ وتحقيق رؤية الدولة الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والزراعية.

وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن البروتوكول يُقدم الدعم العلمي للابتكارات والمشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلبة والخريجون؛ لتنفيذ مشروعات استثمارية، صناعية، تكنولوجية، زراعية، وذلك بتقديم الدعم من خلال المشاركة في دراسات الجدوى التجارية والاقتصادية للمشروعات المشاركة بالأبحاث الجديدة، وطرق التنفيذ المبتكرة، وإتاحة المعامل البحثية، ومصادر البحث للمشروعات.