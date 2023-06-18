9 سنوات إنجازات.. طفرة فى قطاع السياحة بعد ثورة 30 يونيو

شهد قطاع السياحة اهتماما كبيرا من القيادة السياسية على مدار 9 سنوات باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، وتعمل الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار على تحسين ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين كهدف من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة بمصر.

واستعرضت فضائية «إكسترا نيوز» أبرز إنجازات قطاع السياحة بعد ثورة 30 يونيو:

_ شهد قطاع السياحة اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية عقب ثورة 30 يونيو.

_عملت الدولة على النهوض بالقطاع ليكون قادراً على المنافسة مع الوجهات العالمية.

_وضعت أجهزة الدولة الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

_تهدف الاستراتيجية إلي تحقيق نمو سياحي يتراوح بين 25% و30% سنوياً.

_وجهت الدولة دعماً كبيراً للقطاع خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

_إنتاج مجموعة من الأفلام الترويجية والتوثيقية مثل فيلم "مصر الحضارة".

_إنتاج فيلم توثيقي لأعمال إعادة الألوان لمعابد الأقصر والكرنك وإسنا ودندرة.

_إطلاق عدد من الحملات الترويجية لتشجيع السياحة الداخلية والوافدة.