الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: ميندى يرحل عن مانشستر سيتى هذا الصيف

ميندي
ميندي

أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن الفرنسي بنجامين ميندي، ظهير نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرحل عن الفريق يونيو الجاري فور انتهاء عقده.

ميندي كان غاب لأكثر من عام ونصف عن السيتي، بسبب التحقيق معه في اتهامات اغتصاب واعتداءات جنسية.

وكانت محكمة تشيستر بمدينة مانشستر الإنجليزية الأشهر الماضية، أعلنت عن براءة ميندي لاعب مانشستر سيتي، من تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المُوجهة إليه.

وتم اتهام ميندي باغتصاب 5 نساء، وتهمة بمحاولة اغتصاب، وتهمة بالاعتداء الجنسي، حيث يُزعم أن الجرائم وقعت في 5 مناسبات في منزله في شيشاير بين أكتوبر 2018 وأغسطس من العام الماضي 2021، وأن تلك الجرائم تتعلق بسبع نساء إجمالًا اتهمن لاعب مانشستر سيتي بارتكابها، لكنه تحصل على حكم البراءة في إحدى القضايا مسبقًا.

يذكر أن ميندي انضم لمانشستر سيتي عام 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي، قبل أن يتم إيقافه من جانب إدارة النادي الإنجليزي بعد توجيه اتهامات له من جانب الشرطة.

وكان ميندي ضمن قائمة منتخب فرنسا التي تُوجت بكأس العالم "روسيا 2018" الأخيرة، بعد الفوز على كرواتيا في النهائي.

بنجامين ميندي ميندي مانشستر سيتى السيتى مانشستر

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