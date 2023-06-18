الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة خلال جولته لمتابعة امتحانات الثانوية العامة: تطبيق أقصى درجات الحماية للطلاب

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال جولته

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، بدء امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بلجان مدرستى طبرى الحجاز الثانوية بنين التابعة لإدارة النزهة التعليمية ونوبار الإعدادية بنات التابعة لإدارة عابدين التعليمية. 


وتابع محافظ القاهرة عملية دخول الطلاب للمدرسة، وطالبهم بالالتزام بالعلامات الإرشادية لعملية الدخول لمنع التزاحم، كما تفقد بعض لجان الامتحان داخل المدرسة، حيث اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يخص التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.


وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه يجرى تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات، حيث تتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة توافر كل التسهيلات، بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكل العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات. 


وأشار إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ١١٣٣٤٣ طالبًا وطالبة من ٣٣ إدارة تعليمية موزعين على ٣٠٣ لجان، من بينها ٥ لجان خاصة ٣ منها بمستشفى ٥٧٣٥٧، وواحدة بمعهد الأورام، حيث يؤدى الامتحانات ٢٥٠٤٣ طالبًا وطالبة بشعبة علمى علوم، و٢٣٣٠٠ طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة، و٥٨٥٢١ طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالى ١٠٦٨٦٤ طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى ٦٤٧٩ طالبًا وطالبة من المدارس الدولية.


وشدد على ضرورة متابعة عمل المراوح بكل اللجان وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو، مطالبًا مديري الإدارات التعليمية باستمرار المرور الدورى على اللجان التى يتم عقد الامتحان بها، للتأكد من توفير كل سبل الراحة بها، مع التأكد من اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.


وأكد ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكل الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.


وأكد محافظ القاهرة على توافر مولد كهربائى بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

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