الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أبو الغيط" يستقبل مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وتأتي زيارة بوريل إلى القاهرة، لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومناقشة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة مثل الهجرة والطاقة ومكافحة الإرهاب والأمن الغذائي.

أبو الغيط جوزيب بوريل جامعة الدول العربية الممثل الأعلي للاتحاد الاوروبي

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