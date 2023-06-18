"أبو الغيط" يستقبل مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وتأتي زيارة بوريل إلى القاهرة، لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومناقشة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة مثل الهجرة والطاقة ومكافحة الإرهاب والأمن الغذائي.