الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: تدريب 3260 من المقبلين على الزواج فى قرى حياة كريمة

برنامج مودة
برنامج "مودة

انتهى برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة من تدريب 3,260 من المقبلين على الزواج في قرى حياة كريمة.

وأعلن البرنامج أنه تم تدريب 880 من المخطوبين بمحافظات الدقهلية والمنوفية وكفرالشيخ وقنا وسوهاج.

وأكدت الدكتورة راندا فارس، مدير برنامج مودة، أن المشروع يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تأهيل الشباب المقبل على الزواج وثقل معلوماته ومهاراته في كل ما يخص بناء كيان أسري مستقر ومتماسك قائم على المودة.

وقالت، لـ"الدستور"، إن عدد المترددين على منصة "مودة" الإلكترونية تخطى 4.6 مليون شاب وفتاة، وتمت ترجمة المحتوى للغة الإشارة الرقمية.

وأوضحت أن المشروع قام بتدريب 550 ألف شاب وفتاة من طلاب الجامعات الحكومية، والمعاهد العليا والمتوسطة، وشباب وفتيات من المخطوبين، والمتعافين من الإدمان وأسرهم ومكلفي الخدمة العامة، وأبناء المناطق المطورة، وقرى حياة كريمة، ومعسكرات التجنيد بوزارتي الداخلية والدفاع ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى تدريبات متخصصة للمتعافين من الإدمان وزوجاتهم، والتعريف بالحقوق والواجبات الشرعية للزوج والزوجة، والسن المناسبة للزواج، وأسس الزواج الناجح، فترة الخطوبة، والذمة المالية للمرأة.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف الشباب من سن 18 إلى 35 عامًا على مستوى مختلف محافظات الجمهورية من خلال تنفيذ 14 مبادرة، ويعمل حاليًا على وضع تصور لتنفيذ تدريبات متخصصة للمتزوجين حديثًا.

وكانت أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تدشين المرحلة الثانية لمودة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في انطلاقة جديدة تستهدف 140 قرية على مستوى 20 محافظة.

الاسرة المصرية الادمان التضامن الاجتماعي الجامعات الحكومية الجامعات

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