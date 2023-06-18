الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، بشأن شروع المدارس الخاصة في تحصيل المصروفات الدراسية بزيادات مختلفة دون انتظار قرار الوزارة في تحديد النسبة المقررة.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم في كل عام تعلن عن نسبة الزيادة في المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وغالبًا ما تكون بنسب معقولة، وبما يتماشى مع أهداف هذه المدارس في تقديم خدمات تعليمية بشكل أفضل.

وقالت فاطمة سليم: "إلا أن الواقع يختلف تمامًا عن الذي يحدث، حيث إن عددًا كبيرًا من المدارس بدأت فعليًا منذ فترة في تحصيل المصروفات، وقامت بوضع نسب الزيادة بدون ضوابط".

وأكدت النائبة في طلب الإحاطة أن هناك بعض المدارس رفعت المصروفات بنسب قد تصل إلى 20%، فضلًا عن بعض النثريات الأخرى مثل الملابس والأنشطة وغيرها.

وأوضحت أن ما تقوم به المدارس الخاصة يحتاج إلى وقفة لمساندة أولياء الأمور ومنع استغلالهم من جانب أصحاب المدارس، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وطالبت فاطمة سليم، وزارة التربية والتعليم بالقيام بدورها في الرقابة على المدارس الخاصة فيما يتعلق بتحصيل المصروفات بزيادة غير محددة، فضلًا عن تحصيلها قبل بداية العام الدراسي بفترة كبيرة.

الأكثر قراءة

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونية

وزير الأوقاف يوضّح وقت وصيغة تكبيرات عيد الأضحى

التضامن: تدريب 3260 من المقبلين على الزواج فى قرى حياة كريمة

"التعليم": ورقة اللغة العربية المتداولة قبل الامتحان غير صحيحة

مصرع سيدة صدمها قطار فى بنى سويف

بحضور وزير الاتصالات.. جامعة مصر للمعلوماتية تحتفل بالفائزين في مسابقة "DEBI" للروبوتات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية