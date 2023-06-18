طلب إحاطة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، بشأن شروع المدارس الخاصة في تحصيل المصروفات الدراسية بزيادات مختلفة دون انتظار قرار الوزارة في تحديد النسبة المقررة.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم في كل عام تعلن عن نسبة الزيادة في المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وغالبًا ما تكون بنسب معقولة، وبما يتماشى مع أهداف هذه المدارس في تقديم خدمات تعليمية بشكل أفضل.

وقالت فاطمة سليم: "إلا أن الواقع يختلف تمامًا عن الذي يحدث، حيث إن عددًا كبيرًا من المدارس بدأت فعليًا منذ فترة في تحصيل المصروفات، وقامت بوضع نسب الزيادة بدون ضوابط".

وأكدت النائبة في طلب الإحاطة أن هناك بعض المدارس رفعت المصروفات بنسب قد تصل إلى 20%، فضلًا عن بعض النثريات الأخرى مثل الملابس والأنشطة وغيرها.

وأوضحت أن ما تقوم به المدارس الخاصة يحتاج إلى وقفة لمساندة أولياء الأمور ومنع استغلالهم من جانب أصحاب المدارس، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وطالبت فاطمة سليم، وزارة التربية والتعليم بالقيام بدورها في الرقابة على المدارس الخاصة فيما يتعلق بتحصيل المصروفات بزيادة غير محددة، فضلًا عن تحصيلها قبل بداية العام الدراسي بفترة كبيرة.