الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" يضع حجر الأساس لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بكفر الشيخ.. غدًا

وزير التموين
وزير التموين

يضع  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية غدًا الإثنين، حجر الأساس لإنشاء مناطق لوجستية تجارية بمحافظة كفر الشيخ تتضمن أنشطة متنوعة "تجارة الجملة ونصف الجملة وأنشطة تعبئة وتغليف، ومخازن تبريد وتجميد"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة في مصر.

جدير بالذكر أن أبرز المشاكل التي ظلت تواجه منظومة التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية هي كثرة تداول حلقات السلع والمنتجات الغذائية بين محافظة وأخرى، حيث كان يتم تداول المنتجات من محافظات الصعيد إلى محافظات القاهرة الكبرى فى سوق العبور، ثم تقوم تجار التجزئة من محافظات الصعيد بشراء المنتجات مرة أخرى من سوق العبور وإعادتها إلى الصعيد، ما يسبب فى ارتفاع تكاليف النقل وأيضًا إهدار جزء كبير من المنتجات.

ويؤدي الأمر في النهاية إلى ارتفاع تكاليف المنتج النهائي، حتى نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية في إعداد خطة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع للوزارة، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، ما يوفرها للمستهلك، بطرحها بأسعار مناسبة بكل المناطق، وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.

إبراهيم عشماوي الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور التموين والتجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوى الدكتور علي المصيلحي السلع والمنتجات الغذائية السلع والمنتجات السنوات الماضية

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة فى كفرالشيخ

ولى أمر طالب بالثانوية العامة: «حرمت نفسى من الأكل عشان أوفر لابنى فلوس الدروس»

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونية

بوريل: جامعة الدول العربية شريك أساسى للاتحاد الأوروبى

الرئيس السيسى يستقبل العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية

وصول مرتضى منصور لجلسة محاكمته في التعدي على موظفين عموميين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية