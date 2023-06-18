اليوم.. الحكم في دعوى إلغاء قرار وزير التعليم بترخيص سناتر الدروس الخصوصية

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، بإصدار قرار بترخيص المراكز التعليمية سناتر الدروس الخصوصية.

وذكر صبري في دعواه، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتجهيز المعلمين على أعلى المستويات ليكونوا على مستوى التدريس في العديد من الدول ووضعت الدولة خطتها نحو الارتقاء بالتعليم، وتلك المنظومة كاملة بداية من رفع كفاءة المدارس وتجهيزها بأعلى مستويات التقنية الحديثة مواكبة للتقدم في الدول، وكذلك رفع كفاءة المعلمين من أجل رفع مستوى المنظومة التعليمية.