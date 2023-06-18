الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى إلغاء قرار وزير التعليم بترخيص سناتر الدروس الخصوصية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، بإصدار قرار بترخيص المراكز التعليمية سناتر الدروس الخصوصية.

وذكر صبري في دعواه، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتجهيز المعلمين على أعلى المستويات ليكونوا على مستوى التدريس في العديد من الدول ووضعت الدولة خطتها نحو الارتقاء بالتعليم، وتلك المنظومة كاملة بداية من رفع كفاءة المدارس وتجهيزها بأعلى مستويات التقنية الحديثة مواكبة للتقدم في الدول، وكذلك رفع كفاءة المعلمين من أجل رفع مستوى المنظومة التعليمية.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة الدعوى سمير صبري المحامي وزير التربية والتعليم المنظومة التعليمية

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