الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ضحك ومراجعة وكوباية شاى".. كيف استعد طلاب المرج لامتحان اللغة العربية؟

الثانوية العامة
الثانوية العامة

"حان وقت الجد".. شعار رفعه الكثير من طلاب الثانوية العامة بلجان المرج، وذلك مع بداية أول امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع وهو اللغة العربية.

وشهدت لجنة مدرسة براعم المستقبل بالمرج الجديدة تجمعات للطلبة، وهم يتبادلون الضحك والنكات الخفيفة، بالإضافة إلى الصور التذكارية، وذلك للتخفيف من التوتر قبل دخول امتحان اللغة العربية.

فيما تجمع البعض أمام أحد محال بيع الشاي والقهوة والعصائر، يحتسون المشروبات من أجل زيادة التركيز، وتقليل التشتيت قبل دخول لجنة الامتحانات، ويؤدي الامتحان طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية، بالإضافة إلى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس المكفوفين.

يتكون الامتحان من 50 سؤالًا، منها 85% أسئلة موضوعية اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية، حيث يستغرق الامتحان ساعتين ونصف الساعة، ويعقد ورقيًا بنظام البابل شيت.

كما يشمل الامتحان أسئلة عن القراءة والفهم والإملاء والنحو والصرف والبلاغة والأدب، ويسمح للطلاب باستخدام كتيب المفاهيم.

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة التربية والتعليم اللغة العربية امتحانات امتحانات الثانوية العامة

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