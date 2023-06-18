الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. المنتخب الوطنى يواجه جنوب السودان وديًا

منتخب مصر
منتخب مصر

يسعى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، لتحقيق عدة أهداف خلال مباراة الفراعنة الودية أمام جنوب السودان التى تقام فى الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة فى ختام معسكر الفراعنة ضمن الأجندة الدولية لفيفا.

ويهدف فيتوريا أولًا لمنح البدلاء فرصة التواجد ضمن التشكيلة الأساسية للفراعنة خلال تلك المباراة، وذلك بعد استبعاد 6 لاعبين من التشكيل الأساسى الذى خاض به مباراة غينيا الأخيرة وهم محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبدالمنعم، بهدف إراحة هؤلاء اللاعبين باستثناء حمدى فتحى الذى لم يكن أساسيًا فى مباراة غينيا.

ويرى المدير الفنى للفراعنة أن ودية جنوب السودان فرصة عظيمة أمام اللاعبين البدلاء للتعبير عن أنفسهم بشكل جيد من خلال التواجد ضمن التشكيل الأساسى فى مباراة ودية دولية أمام منتخب متواضع نسبيًا، يعد من منتخبات التصنيف الرابع فى إفريقيا، وهو ما يسهل مهمة اللاعبين والجهاز الفنى، برغم الحاجة الماسة لتحقيق الفوز حتى يتحقق الهدف الأهم وهو تحسين التصنيف الإفريقى أو الحفاظ عليه ضمن منتخبات التصنيف الأول إفريقيا.

ورغم استقرار الجهاز الفنى على مبدأ منح الفرصة للبدلاء فى التشكيل الأساسى لمباراة اليوم، إلا أن هناك حيرة كبيرة فى اختيار التشكيلو، خاصة أن الجهاز الفنى لا يفضل اختيار تشكيل مغاير تمامًا للتشكيل الذى خاض به مباراة غينيا وإنما سيكون التغيير فى حدود 5 أو 6 لاعبين فقط للحفاظ على قوام الفريق وطريقة اللعب التى يؤدى بها على أن يتم منح باقى اللاعبين فرصة المشاركة فى الشوط الثانى.

لذلك قد يكون التشكيل الأقرب لودية السودان ممثلًا فى محمد أبوجبل فى حراسة المرمى وفى قلب الدفاع محمود مرعى وعلى جبر، وفى الجانب الأيمن محمد هانى وفى الجانب الأيسر أحمد فتوح، وفى الوسط محمود حمادة ومروان عطية وأحمد سيد زيزو، وفى الهجوم محمود تريزيجيه وحسين الشحات ومحمود كهربا.

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