الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الثانوية العامة 2023 يؤدون امتحان اللغة العربية.. اليوم

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يؤدي اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) الامتحان في مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية).

جدير بالذكر يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة، منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

- الثلاثاء 20 يونيو، اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو، الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو، الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات التطبيقية الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحان اللغة العربية امتحانات الثانوية العامة

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