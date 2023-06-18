الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية الأحد 18 يونيو 2023

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدم الخبراء بموقع "womenshealthmag" حظك اليوم الأحد، 18 يونيو 2023، لجميع مواليد الأبراج الترابية، والتي جاءت على النحو التالي:
 

برج الثور:
سيكون يومًا جيدًا لإتمام المهام اليومية والتركيز على العمل. ستشعر بالطاقة والتحفيز لإنجاز المهام المتوقعة منك، من الممكن أن تتعلم شيئًا جديدًا في مجال عملك الذي قد يثير اهتمامك.

على الصعيد العاطفي، ستشعر بالقوة والاستقرار في علاقتك مع شريكك في الحياة. قد يحدث تبادل للهدايا والأفكار الرومانسية بينكما.

برج الجدي:
سيكون يومًا مشغولًا بالأعمال المهمة والجلسات الحاسمة في العمل، سيكون عليك اتخاذ القرارات الحاسمة والتركيز على المهام الأكثر أهمية، قد يحدث بعض الخلافات مع زملاء العمل، لذلك حاول التعامل معهم بحكمة.

على الصعيد العاطفي، قد تشعر بالإحباط والتعب في علاقتك مع شريكك في الحياة، حاول توضيح مشاعرك ومطالبك بشكل صريح لتجاوز أي مشاكل، ولكن في الكثير من الاحيان يمكن ان تتسبب صراحتة في الدخول بالمشاكل.

برج العذراء:

من الأبراج التي تتسم بروح الدعابة والفكاهة، ولكن في بعض الأحيان يتغلب الحزن علية.

هذه الأيام القليلة المقبلة ستمنحك لحظة من الإلهام عندما تدرك أن بعض الأشياء في حياتك مؤقتة فقط، ليس فقط أنك سترى هذا بوضوح ولكنك ستكون لديك ردة فعل منطقية لذلك من خلال التخطيط لخطواتك التالية.

هناك وقت مواتٍ لأولئك الذين يحتفلون بحدث في حياتهم. يمكنك أيضًا قراءة هذا التوقع الخاص لبرج العذراء، وفي الحب: أنت عاطفي جدًا، وتلاحق عاطفتك بشدة.

في المال: دائمًا ما تتبع حدسك عندما يتعلق الأمر بالمال، وأنت جيد في التعامل مع أموالك على الرغم من أن طبيعتك المندفعة قد تظهر عند ذهابك للتسوق، وعلي الصعيد الصحي، أنت تمتلك الكثير من الطاقة، وأنت قادر على المنافسة وتستمتع بالرياضة.

18 يونيو الابراج الترابية اليوم الأحد حظك اليوم الأحد حظك اليوم جميع الابراج الترابية حظك اليوم

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 18 يونيو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجدى أحمد على لـ "الشاهد": "كان على عين الإخوان نبقى إحنا أو غيرنا متصدرين مشهد 25 يناير"

حظك اليوم.. جميع الأبراج الهوائية الأحد 18 يونيو 2023

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 18 يونيو 2023

مجدى أحمد على لـ"الشاهد": "حمدت الله أن منح الإخوان عدم الإدراك وإنكار الواقع"

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس