الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج المائية الأحد 18 يونيو 2023

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدم الخبراء بموقع "womenshealthmag" حظك اليوم الأحد، 18 يونيو 2023، لجميع مواليد الأبراج المائية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج السرطان:
تشعر بالراحة والثقة في نفسك، وتستطيع التعبير عن مشاعرك بصدق وصراحة، قد تلتقي بشخص جديد يثير اهتمامك عاطفيًا، أو تحسن علاقتك مع شريكك الحالي. على الصعيد المهني، تتلقى أخبارًا سارة أو تحقق نجاحًا ملحوظًا.


برج العقرب: 
تمتلك اليوم طاقة إبداعية وروح مغامرة، وتستفيد من الفرص التي تتاح لك في مجالات مختلفة، قد تسافر أو تتعلم شيئًا جديدًا أو تشارك في نشاط جماعي. على الصعيد العاطفي، تشهد تغيرات إيجابية في حياتك الخاصة، وتزدهر علاقاتك مع من حولك.

برج الحوت: 
تشعر بالانسجام والتوافق مع نفسك ومع الآخرين، وتستمتع باللحظات الجميلة التي تعيشها، قد تجد حلولًا لبعض المشكلات التي كانت تزعجك، أو تتخلص من عادات سيئة أو أفكار سلبية، على الصعيد العاطفي، تنجذب إلى شخص يشاركك نفس التفكير والإحساس، فهذه فرصة للدخول بعلاقة عاطفية جديدة.

صفات الابراج المائية :
الأبراج المائية هي السرطان والعقرب والحوت، وتتميز بالعاطفة والحساسية والإبداع، أصحابها يميلون إلى التعبير عن مشاعرهم بصدق وصراحة، ويحتاجون إلى الأمان والانتماء في حياتهم، كما أنهم يتصفون بالرحمة والتضحية والتفاني في خدمة الآخرين.

يتميز مولود الابراج المائية بالحساسية والتعاطف مع مشاعر الآخرين، يهتم بكل ما يخص أسرته ويحاول حمايتها من أي شيء يمكن أن يضرها.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بالرومانسية والإحساس العميق. يحب الخيال والأحلام ويسعى دائمًا إلى تحقيق طموحاته وأهدافه.

مواليد الأبراج المائية يتميزون أيضًا بالصبر والطموح الزائد الذي يجعلهم دائما يسعون لتحقيق الأهداف الموضوعة، بالإضافة إلى أنهم شخصيات إجتماعيون من الدرجة الأولى، وهذا الأمر يجعلهم عرضة للكثير من المشاكل علي الصعيد الإجتماعي.

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