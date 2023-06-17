تفاصيل لقاء وزير الخارجية السعودى مع الرئيس الإيرانى فى طهران

التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مساء اليوم السبت، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن أن الرئيس الإيراني استقبل وزير الخارجية السعودي في القصر الرئاسي بالعاصمة طهران.

وأشارت الخارجية السعودية إلى أنه خلال اللقاء، استعرض الطرفان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضافت الخارجية السعودية، أن بن فرحان نقل تحيات وتقدير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود، للرئيس الإيراني، وتمنياتهما لحكومة وشعب إيران الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

وزير الخارجية السعودى يؤكد أهمية التعاون مع إيران فيما يتعلق بالأمن الإقليمى

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أهمية التعاون مع إيران فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، لا سيما أمن الملاحة البحرية والممرات المائية.

جاءت تصريحات الأمير فيصل، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في طهران، اليوم السبت.

وقال بن فرحان، إن مباحثات اليوم اتسمت بالإيجابية والوضوح، مؤكدًا العمل حاليًا على استئناف عمل البعثات الدبلوماسية في البلدين.

ووجه بن فرحان الشكر والتقدير للخارجية والحكومة الإيرانية للتسهيلات المقدمة لعودة البعثات السعودية، مؤكدًا أن العلاقة مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

وتابع وزير الخارجية السعودي "نتطلع إلى أن تنعكس عودة العلاقات إيجابيًا على المنطقة والعالم الإسلامي والعالم، مؤكدًا أهمية التعاون بشأن الأمن الإقليمي وخلو دول المنطقة من أسلحة الدمار الشامل".