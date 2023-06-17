السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، فى الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات عن شهر يونيو الجاري، والمنعقد اليوم برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة قناة السويس.

 

وجه المجلس الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على زيارته لجامعة برج العرب التكنولوجية، والتي جاء إنشاؤها استجابة لرؤيته بتطوير التعليم التكنولوجي، وأشاد الدكتور أيمن عاشور بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليا.

 

كما شهد المجلس متابعة انتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي وفقًا للجداول الزمنية، وذلك في ضوء التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات، وتأكيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية قيام الجامعات بتنفيذ خطط الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، والتوسع فيها، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، وذلك خلال إجازة نهاية العام الدراسي الحالي.

 

رئيس جامعة طنطا يشارك اجتماع المجلس للجامعات بجامعة قناة

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