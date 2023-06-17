لأصحاب المؤهلات المتوسطة.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من 20 وحتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات التريكو بالقليوبية.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، 10 عمال غزل ونسيج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره من 25 إلى 35 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنتين.

كما تحتاج الشركة، 10 عمال صباغة وتجهيز، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره من 20 إلى 40 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنتين.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في شارع بدوي محمود، مدينة بدر الصناعية، شبرا الخيمة، أو الاتصال على 44711507.