السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بوتين: موسكو لن تتخلى عن المفاوضات.. والجانب الأوكرانى هو من يرفضها

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاتفاق الذي وقعه الوفد الروسي مع نظيره الأوكراني في تركيا، قامت أوكرانيا بعد انسحاب القوات من كييف بإلقائه في مزبلة التاريخ وتخلت عنه.

وتساءل خلال جلسة مباحثات مع زعماء الدول الإفريقية، عن الضمانات حتى لا تتخلى كييف مرة أخرى عن المفاوضات، مؤكدًا أنه حتى في هذه الظروف لن تتخلى موسكو عن المفاوضات.

وأشار إلى أن أوكرانيا لا تريد التفاوض حتى الرئيس زيلينسكي قد وقع إجراء مثل هذه المفاوضات مع روسيا، وأوكرانيا هي التي رفضت هذه المفاوضات وتخلت عنها، مؤكدًا أنه يشارك الدول الإفريقية قلقها.

كيف تتعامل روسيا مع الأسرى؟

وعن تبادل الأسرى، أكد أنها عملية تتواصل وأن هناك جهودًا كبيرة من قبل السعودية والإمارات وغيرهما من الشركاء، موضحًا أنه فيما يتعلق بالأطفال فإن هذا الأمر مقدس للغاية وأنهم قاموا بالحفاظ عليهم وحمايتهم، وذلك بإخلاء الأطفال بعدد كبير من تلك الأراضي ولم يعارضوا لم الشمل.

فلاديمير بوتين لاتريد التفاوض روسيا تبادل الأسرى أوكرانيا

مواد متعلقة

بوتين: الدول الإفريقية الفقيرة يجب ألا تتعرض لمشاكل فى استيراد الحبوب

بوتين: الغرب لا يزال يعمل على تغذية استمرار التصعيد فى أوكرانيا

بوتين للزعماء الأفارقة: نقدر موقفكم من الصراع فى أوكرانيا ومنفتحون على الحوار

بوتين: نجحنا في تحقيق النمو الاقتصادي رغم العقوبات

الأكثر قراءة

أسماء المصريين الناجيين في حادث غرق "مركب اليونان" (صور)

"النقد الدولى" و"الإفريقى للتنمية" يشاركان فى قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد

غدا.. صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بقطاع البترول

“مصايف الإسكندرية” عن ظهور القرش فى "المكس": موسم تزاوج وغير مؤذية

بوتين للزعماء الأفارقة: نقدر موقفكم من الصراع فى أوكرانيا ومنفتحون على الحوار

فوائد القهوة بالليمون| مشروب سحرى أم خرافة؟.. تساعدك على حرق الدهون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس