بوتين: موسكو لن تتخلى عن المفاوضات.. والجانب الأوكرانى هو من يرفضها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاتفاق الذي وقعه الوفد الروسي مع نظيره الأوكراني في تركيا، قامت أوكرانيا بعد انسحاب القوات من كييف بإلقائه في مزبلة التاريخ وتخلت عنه.

وتساءل خلال جلسة مباحثات مع زعماء الدول الإفريقية، عن الضمانات حتى لا تتخلى كييف مرة أخرى عن المفاوضات، مؤكدًا أنه حتى في هذه الظروف لن تتخلى موسكو عن المفاوضات.

وأشار إلى أن أوكرانيا لا تريد التفاوض حتى الرئيس زيلينسكي قد وقع إجراء مثل هذه المفاوضات مع روسيا، وأوكرانيا هي التي رفضت هذه المفاوضات وتخلت عنها، مؤكدًا أنه يشارك الدول الإفريقية قلقها.

كيف تتعامل روسيا مع الأسرى؟

وعن تبادل الأسرى، أكد أنها عملية تتواصل وأن هناك جهودًا كبيرة من قبل السعودية والإمارات وغيرهما من الشركاء، موضحًا أنه فيما يتعلق بالأطفال فإن هذا الأمر مقدس للغاية وأنهم قاموا بالحفاظ عليهم وحمايتهم، وذلك بإخلاء الأطفال بعدد كبير من تلك الأراضي ولم يعارضوا لم الشمل.