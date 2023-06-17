السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. مجدى أحمد على يكشف شهادته مع "الباز" فى برنامج "الشاهد"

الشاهد
الشاهد

يحل المخرج مجدي أحمد علي ضيفًا في برنامج "الشاهد"، الليلة مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، وحديث حول شهادته عن ثورة 30 يونيو، وفترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. 

ويكشف علي في شهادته عن الثورة ببرنامج الشاهد المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، كيف كان يرى الشعب المصري فترة حكم الإخوان وتفاصيل رفض مفاوضات الإخوان فض اعتصام الفنانين والمثقفين.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

المعزول محمد مرسي المصر بين برنامج ثورة 30 يونيو أول يونيو المخرج مجدى احمد على

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