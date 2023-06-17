"صحة مطروح": لجنة للمرور على محطات التحلية والمعالجة وخزانات المياه

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تكليف لجنة للمرور على محطات التحلية ومحطات المعالجة وخزانات المياه وحمامات السباحة في بعض المنشآت السياحية بمركز العلمين.

وأضاف وكيل صحة مطروح، أنه في إطار متابعة إحكام الرقابة على جميع أنشطة صحة البيئة استعداداً لفصل الصيف، قامت اللجنة المكلفة برئاسة الدكتور إبراهيم محمد دمرداش مدير عام الطب الوقائي والعاملين بإدارة صحة البيئة بالمديرية والإدارة الصحية بالعلمين ومكتب صحة العلمين ومكتب صحة سيدي عبد الرحمن بالمرور الصحي على محطات معالجة مياه الصرف الصحي وحمامات السباحة ومصادر مياه الشرب وتجمعات القمامة ومصادر التلوث بقرية مارينا السياحية والمرور على القرى والفنادق السياحية بالعلمين مع سحب عينات حقلية.

وذكر أن ذلك يأتي نظرا لأهمية تطبيق خطط مأمونية المياه وتداول الصرف الصحي لجميع محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها، ومتابعة جودة المياه لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين من أبناء المحافظة والمترددين عليها خلال فترة الصيف والحفاظ على البيئة والصحة العامة لهم.

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