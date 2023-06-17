السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جنوب إفريقيا: من مصلحتنا إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

سيريل رامابوسا
سيريل رامابوسا

قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، إن الزعماء جاءوا لايصال وجهة النظر الأفريقية، ويعتبرون المحادثات مع روسيا جزءا من مهمتهم.

وأضاف، خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج، أنه تم وضع 10 نقاط ضمن المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة مع أوكرانيا، متابعا: "متأكدون أن الحرب يجب أن تنتهي عن طريق التفاوض والدبلوماسية".

ولفت إلى أن المبادرة الإفريقية لا تنافس مبادرات أخرى لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، منوها بأنه من مصلحتنا المشتركة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأن المبادرة الإفريقية تحترم وتعترف بسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر حكومي بالقرب من سان بطرسبرج اليوم السبت زعماء أفارقة جاءوا على أمل التوسط في الصراع الأوكراني.

والتقى زعماء من السنغال ومصر وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونجو وجزر القمر، إضافة إلى جنوب إفريقيا مع بوتين في قصر قسطنطين الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر والمطل على الشاطئ الجنوبي لخليج فنلندا.

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا فلاديمير بوتين سان بطرسبرج

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