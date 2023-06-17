السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمجد الحداد يكشف سبب تحذير منظمة الصحة العالمية من وباء أشد فتكًا

الدكتور أمجد الحداد
الدكتور أمجد الحداد

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن تحذير منظمة الصحة العالمية عن وباء جديد أشد فتكًا، للتخويف فقط لأنها تم توجيه اللوم لها لعدم التنبيه عن فيروس كورونا، وتكاسلها عن التحذير الذي تسبب في وفاة الكثيرين بسبب الجائحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن منظمة الصحة العالمية تخشى من فكرة تخفيف الإجراءات الاحترازية بعد عامين من الإجراءات الوقائية خلال فترة كورونا، مشيرًا إلى أن الكثير من الأوبئة قلت خلال فترة كورونا.

حاليًا لا يوجد أي وباء أو فيروس محدد 

وأكد أنه حاليًا لا يوجد أي وباء أو فيروس محدد، ولكنه تخويف للناس حتى لا يحدث تهاون وتكاسل ويظهر وباء جديد، موضحًا أن كورونا انتهت كوباء مميت، ولكنه لم ينتهِ كفيروس موجود مثل الإنفلونزا، ولذا ما زالت هناك خطورة على كبار السن ولا بد من ارتدائهم الكمامة في أماكن الزحام، كما يجب أن يستمر أسلوب النظافة لمكافحة العدوى.

امجد الحداد منظمة الصحة العالمية وباء جديد فيروس كورونا الاجراءات الاحترازية

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