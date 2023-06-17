"ألف موظف كمرحلة أولى".. وزارة البترول تنتقل للعمل من العاصمة الإدارية

انتقلت وزارة البترول والثروة المعدنية، للعمل من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، بعد الانتهاء من جميع التجهيزات، لضمان سير العمل دون أى تأثير، حسب تصريحات خاصة لمصدر مسؤول بالوزارة.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" إن الوزارة استقرت على انتقال ألف موظف كمرحلة أولى، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال خطابات لجميع العاملين، بعد الانتهاء من التشطيبات للمقر الجديد، وفرش المكاتب الإدارية.

كانت وزارة البترول شددت على جميع العاملين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية بالالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا، مع ضرورة تلقي اللقاح.