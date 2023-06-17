السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة وطن": الحوار الوطنى انطلاقة حقيقية للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد المهندس أحمد عبدالمعبود، الأمين العام المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة وطن، أن جلسات الحوار الوطني التي عقدت على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، شهدت توافقًا من جميع المشاركين من القوى السياسية والأحزاب والخبراء والمتخصصين والمواطنين العاديين على إعلاء المصلحة العليا للوطن، والوصول لمخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وقال عبدالمعبود فى بيانه اليوم، إن تلك التوافقات والمناقشات البناءة أكدت رؤية القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق دعوة لإجراء حوار وطني بمساحات مشتركة للجميع، مثمنًا توجيهات الرئيس خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية بتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني دون قيد أو شرط فى إطار اختصاصاته الدستورية بما يضمن جدية التنفيذ.

وأوضح أن الحوار سيكون انطلاقة حقيقية للحياة السياسية والحزبية فى مصر ودافع قوي لدولة قوية قائمة على المشاركة والتشاركية للجميع دون إقصاء لأحد، فضلًا عن النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة التحديات الراهنة.

وقال "عبدالمعبود" إن شعب مصر يعول على الحوار الوطني خلق حلول تسهم فى خفيف ما يحمله ويعاني منه من أعباء نتجت عن الأزمات العالمية الراهنة، مطالبًا المشاركين فى الحوار استغلال تلك الفرصة لعرض هموم المواطن وطموحاته وتطلعاته نحو المستقبل والجمهورية الجديدة.

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