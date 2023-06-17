السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"هرب من الحر للموت".. انتشال جثة شاب من نيل المعصرة

جثة
جثة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب غرق بمياه نهر النيل في حلوان.

وتبين من التحريات الأولية حول الواقعة أن الشاب غرق أثناء السباحة في مياه نهر النيل بمنطقة المعدية بكورنيش المعصرة عقب نزوله للاستحمام وتخفيف حرارة الجو المرتفعة.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة جنوب القاهرة من الأهالي، مفاده غرق شاب في مياه النيل بجوار معدية المعصرة بكورنيش النيل.

وبالانتقال والفحص تبين غرق شاب يدعى «أحمد الحناوي» يبلغ من العمر 17 عامًا مقيم بحدائق حلوان بدائرة قسم شرطة المعصرة أثناء السباحة، ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثمانه بعد البحث عنه استمر ساعتين.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات وجرى نقله إلى ثلاجة مستشفى النصر.

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