السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بهاء سلطان يواصل تصدر "ترند يوتيوب" بـ"كدابة" (فيديو)

بهاء سلطان
بهاء سلطان

انضم النجم بهاء سلطان، لقائمة المحتويات الرائجة «ترند» موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» وذلك بأحدث أعماله الغنائية بعنوان «كدابة» التي طرحها الأيام الماضية.

أغنية «كدابة» للمطرب بهاء سلطان هي إحدى أغنيات ألبومه الأخير الذي يحمل اسم «سيجارة» في آخر تعاون بينه وبين المنتج نصر محروس، والأغنية من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقى أمير محروس.

وتقول كلمات أغنية «كدابة»: «اكفينا من شرها واحمينا من غدرها فاكرينها ملك إيدينا عمّالة تلعب بينا تاخدنا وتودينا وغرقنا آه في بحرها كدابة كدابة كدابة وقلابة، ودايمًا لما بتيجي بتيجي على غلابة الحب فيها بتمن والقلب وجعه الزمن. وناس بتظلم ناس وتيجي على ناس أوي بقلبها يا مصدقين الزمن مفيش حبيب يؤتمن والناس بقت بتخون بقت بتهون على بعضها. وهنعمل إيه هنعمل إيه هنعمل إيه بقى في كدبها.. قلوب الناس جرالها إيه الجرح ليه قدروا عليه القسوة سهلة عندهم، والغدر يجري في دمهم مابيصعبوش على بعضهم».

 

وكان بهاء سلطان طرح مؤخرا أغنية بعنوان “شكر خاص” وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي أحمد عادل، وتقول كلمات الأغنية: “العمر كله .. عيشتهولك خدت ايه هو اللي قلته عليك قلته من شوية انت السبب ف اللي جرا ووصلنا ليه ماتسيبني اجرب حد تاني جديد عليا انشالله تفضل 100 سنة واقف كده انا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني ياتسيبني امشي وبالسلامة خلاص كده الدنيا لسه فيها غيرك ناس كتير وهلاقي حد يعوض اللي شفته منك انا بعترف مكنش فيه زيك كتير كرهتني حتى اني اسمع كلمة عنك انشالله تفضل 100 سنة واقف كده انا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني ياتسيبني امشي وبالسلامة خلاص كده”.

تريند يوتيوب بهاء سلطان النجم بهاء سلطان أغنية “كدابة” سيجارة نصر محروس

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