السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"التعليم" تنهي الجدل حول عدد أوراق الإجابة فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدًا

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

ردت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تساؤلات أولياء الأمور بشأن امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 غدًا، وهل الامتحان ورقة أم ورقتين. 

قالت المصادر لـ"الدستور"، إن الأسئلة كراسة وورقة الإجابة ورقتين، وأن الامتحان عبارة عن 55 سؤالا، عبارة عن 51 اختيار من متعدد و4 أسئلة مقالية وكلهم فى جلسة امتحانية واحدة مدتها 3 ساعات. 

 

وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، امتحانات الثانوية العامة 2023 من خلال غرفة العمليات المركزية فى الوزارة والتى تتصل بكافة المديريات والإدارات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية ويرأس هذه الغرفة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأعطى الوزير تعليماته بتوزيع كتب المفاهيم على جميع اللجان بالإضافة إلى تعليماته بعدم التهاون فى الغش. 

يذكر أنه قد أدى طلاب مدارس المكفوفين صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك في مادة اللغة العربية (الورقة الأولى) بإجمالي عدد (255) طالبا/ طالبة.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.
 

وتنطلق امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة غدا الأحد الموافق 18 يونيو فى الساعة التاسعة صباحًا.

 

الأيام المتبقية من امتحانات الثانوية العامة 2023            

- يوم الأحد 18 يونيو 2023، مادة اللغة العربية.

 

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.

 

- يوم الأحد 25 يونيو 2023، مادة الكيمياء.

 

- يوم الأحد 2 يوليو 2023، مادة الفيزياء.

 

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

 

- يوم الخميس 6 يوليو 2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى.

 

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة.

 

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023، الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

 

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة.

 

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