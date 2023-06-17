السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرعاية الأسقفية تنظم حملة تشجير بمدينة السلام

كنيسة
كنيسة

نظمت مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (ابيسكوكير) التابعة للكنيسة الأسقفية حملة تشجير بمنطقة مدينة السلام بالاشتراك مع رئاسة حي مدينة السلام أول منطقة الصعيد ج وجمعية التنمية الحديثة وبحضور ثناء قليني مديرة مركز مدينة السلام والقس فايز نادي راعي الكنيسة لأسقفية بمدينة السلام.

وذكرت الكنيسة الأسقفية فى بيان لها اليوم، أن رئاسة الحي وفرن للمركز مجموعة كبيرة من الأشجار المثمرة للحد من غاز ثاني أكسيد الكربون والحفاظ علي البيئة، إذ تم زراعة أشجار الزيتون الجوافة والليمون حول منازل الجيران والمركز وبمشاركة الشباب والأطفال والنساء في المنطقة المحيطة.

يأتي هذا النشاط ضمن مجموعة مبادرات تسعي إليها الكنيسة الأسقفية لإيمانها للحد من التلوث البيئي من خلال زراعة النباتات وتحسين الهواء المحيط وذلك خلال مجموعة من الفعاليات التي قامت بها الكنيسة الأسقفية منذ انتهاء قمة المناخ cop 27 .

مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.

الدكتور الدكتور سامي فوزي بمد بمدينة السلام وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي

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