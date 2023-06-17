استخدامه ممكن.. بوتين يلوح بـ"السلاح النووى"

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حسم قراره وأشار إلى أن بلاده ستستخدم السلاح النووي.

وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج: "سنستخدم السلاح النووي في حالة وجود تهديد وجودي للدولة الروسية"، مؤكدًا أنه نقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أن بوتين تفاخر أيضًا بامتلاك روسيا أسلحة أكثر مما لدى حلف شمال الأطلسي، وأن بلاده قادرة على تدمير أجزاء من كييف، ردًا على الاستفزازات الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في وقت سابق أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، ليزيد من مخاوف تصعيد النزاع في أوكرانيا.