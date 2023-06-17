السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استخدامه ممكن.. بوتين يلوح بـ"السلاح النووى"

بوتين
بوتين

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حسم قراره وأشار إلى أن بلاده ستستخدم السلاح النووي.

وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج: "سنستخدم السلاح النووي في حالة وجود تهديد وجودي للدولة الروسية"، مؤكدًا أنه نقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أن بوتين تفاخر أيضًا بامتلاك روسيا أسلحة أكثر مما لدى حلف شمال الأطلسي، وأن بلاده قادرة على تدمير أجزاء من كييف، ردًا على الاستفزازات الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في وقت سابق أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، ليزيد من مخاوف تصعيد النزاع في أوكرانيا.

النووي ​الأسلحة النووية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين النزاع في أوكرانيا القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

أهم العوائد الاقتصادية لمصر من إقامة المنطقة الصناعية الروسية

تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية

سوهاج تودع أول فوج حجاج لأداء مناسك الحج

رئيس البعثة الطبية المصرية بالمدينة المنورة: نعمل على مدار 24 ساعة لخدمة الحجاج

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة المنيا

الثانوية العامة| إجابات كتاب الامتحان عربي مراجعة نهائية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟