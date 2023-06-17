السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": أكثر من 2500 شركة بريطانية أفلست خلال مايو 2023

شركة بريطانية
شركة بريطانية

كشف أبو بكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" عن تفاصيل أزمة الإفلاس التي تلاحق الشركات في بريطانيا، وكيف أثرت الأزمة الاقتصادية الحالية على تلك الأزمة.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن الكثيرين يتعقدون بأن هذه النتائج كانت متوقعة بسبب فشل الحكومة في إدارة ملف الأزمة الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن البريطانيين يرون أيضًا أن الحكومة فشلت في الحفاظ على تركيبتها السياسية حيث تناوبت 4 أسماء على منصب رئيس وزراء بريطانيا خلال السنوات الخمس الماضية وهو مشهد غير مألوف في السياسة البريطانية.

وتابع: "أكثر من 2500 شركة أعلنت إفلاسها خلال شهر مايو من هذا العام مقارنة بـ1800 شركة أعلنت إفلاسها خلال شهر مايو من العام الماضي".

واستكمل: "أكثر الشركات التي أعلنت إفلاسها هي التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية"، مشيرًا إلى أن المحللين يرون أن سبب تلك الأزمة هو أن حكومة المحافظين في فترة جائحة كورونا فتحت باب الإقراض أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من تلك القروض".

وأشار إلى أن الشركات التي أعلنت إفلاسها لم تعد قادرة على دفع المرتبات وأيضًا لا تشارك في دعم الاقتصاد البريطاني، وأيضًا لن تفيد صندوق الضرائب في شيء.

الشركات البريطانية إفلاس شركات بريطانيا القاهرة الإخبارية بريطانيا الأزمة الاقتصادية في بريطانيا

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