السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أيمن الجميل: محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تدعم تجارة الترانزيت وتضعنا بقوة على خريطة التجارة العالمية

أيمن الجميل
أيمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية،التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، هى حدث فريد فى مجال التجارة وتطوير الموانئ المصرية ، لأنها أول محطة من نوعها يتم تشغيلها بالموانئ المصرية تدعم تجارة الترانزيت التى تنعكس على مركز مصر فى التجارة واللوجيستيات، وتضعنا بقوة على خريطة التجارة العالمية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، سوف تحدث طفرة فى تجارة الترانزيت من مصر إلى القارة الأفريقية ومحيطها الإقليمى ، خاصة وأنها تضم ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول، حاويات – بضائع عامة – سيارات ، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالى 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن اقصى عمق يصل إلى 17.50 متراً

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الدولة المصرية لديها خطط طموحة لتطوير جميع الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط للاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد فى وضع مصر على خريطة التجارة الدولية بصورة حقيقية تناسب إمكاناتها ، كما تستهدف نصيبا أكبر من تجارة الخدمات وتجارة الترانزيت واللوجيستيات بين دول المنطقة من خلال التوظيف الأمثل للإمكانات المصرية من موقع وبنية تحتية وتسهيلات استثمارية واتفاقات شراكة ثنائية وجماعية مع دول القارة الأفريقية ومع الاتحاد الأوربى والدول العربية

وتابع أيمن الجميل أن توجه الدولة المصرية لتطوير جميع الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط ، ليكون لكل ميناء ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية به ، ويزيد من قدرته على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، يرسخ موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، ويدعم قدرات مصر التجارية والتصديرية بين ملتقى القارات الثلاث أوربا وآسيا وأفريقيا، كما يصعب الأمور بشكل كبير على كل من يسعى لمنافسة الدولة المصرية بمشروعات بديلة للربط بين آسيا وأوربا أو بين أفريقيا وأوربا أو الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ، لأن انتباه الدولة المصرية وتحركها السريع لإقامة مشروعات عملاقة مثل الربط بين العين السخنة وميناء العلمين الجديدة أو الربط بين بورسعيد والسويس وطابا بطريق تجارى أرضى والربط بين القاهرة وموانئها الجافة وبين محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية ، يجعل أى مشاريع بديلة خارج مصرعديمة الجدوى اقتصاديا

وأضاف أيمن الجميل أن من أهم مميزات محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية أنها مملوكة بالكامل لهيئات وشركات مصرية وأقيمت بأموال مصرية بالكامل ، وتوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، وتديرها فى المرحلة الحالية شركة عالمية قادرة على تسويقها عالميا بصورة ممتازة، كما أنها محطة لوجستية ذكية خضراء تعمل بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة، الأمر الذى يكسبها مميزات تنافسية عالمية


 

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