بعد تحذيرات "الصحة" من قلته.. نصائح للحصول على نوم هادئ

حذرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من قلة النوم أو عدم النوم براحة ليلا.



ويقدم “الدستور” في هذا التقرير كيفية النوم براحة وهدوء ليلا حسب موقع cdc البريطاني.



تخيل الاستيقاظ في الصباح وأنت تشعر بالراحة التامة، بحيث لا تكون هناك حاجة لتناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الحصول على القيلولة طوال اليوم، لسوء الحظ ، فإن قلة النوم شائعة ويمكن أن تؤثر على الصحة العقلية والبدنية للشخص.

لماذا النوم مهم

تمتلك أجسامنا ساعة داخلية تسمى الإيقاع اليومي ، والتي تنظم وقت النوم عندما نكون مستيقظين بناء على الإشارات البيئية من الضوء ودرجة الحرارة أثناء النوم.



و على الرغم من أنه قد لا يحدث شيء أثناء الراحة ، إلا أن الدماغ والجسم يظلان نشطين للغاية أثناء النوم ويدخلان عدة مراحل من النوم تتميز بالعديد من التغييرات في حركة العين ومعدل ضربات القلب ونشاط الدماغ.

ويرتبط النوم الكافي بتوازن الهرمونات وإدارة الوزن وإصلاح الأنسجة والعضلات ووظيفة المناعة، ويرتبط الحصول على قسط كافي من النوم بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة، بسبب تأثر نوعان من الهرمونات التي تتحكم في الجوع والشبع وهما اللبتين والجريلين، بنوعية وكم ساعات النوم.

تشير الدراسات، إلى أن الحصول على قسط كافي من النوم يرتبط بزيادة القدرة على تعلم معلومات جديدة، وأيضا أثناء النوم يميل ضغط الدم إلى الانخفاض، قد تؤدي مشاكل النوم إلى ارتفاع ضغط الدم لفترات زمنية أطول، مما يؤدي إلى زيادة خطر تلف القلب والأوعية الدموية.

يجب أن يحصل البالغون على 8 ساعات من النوم يوميًا، ويجب أيضا معرفة أنه مع التقدم في العمر تبدأ ساعات النوم إلى أن تصبح متقطعة، ويبدأ الشخص في الاستيقاظ المتكرر طوال الليل وهذا قد يسبب الانفعال أو النسيان أو الاكتئاب بسبب عدم الحصول على قسط كافي من النوم.

أهمية النوم للأطفال:

يحتاج النوم إلى التغيير طوال دورة حياة الشخص، بعد الولادة مباشرة، قد يحتاج الرضع ما يصل إلى 18 ساعة من النوم يوميًا لمواكبة النمو السريع والتطور خلال هذه المرحلة من الحياة، ومع تقدم الأطفال في العمر ، تقل الحاجة إلى النوم.

لكن ساعات النوم الموصى بها يوميًا لا تزال أعلى بكثير من احتياجات النوم للبالغين بسبب التغيرات التي تحدث في مرحلة الطفولة المبكرة والمراهقة ويحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عامًا إلى 9 أو 12 ساعة من النوم يوميًا، ويحتاج المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عامًا إلى 8 أو 10 ساعات من النوم يوميًا.

وقد يعاني الأطفال من تقلبات مزاجية وقلة الدافع إذا لم يحصلوا على قسط كافي من النوم، وقد ينخفض أدائهم.



ونشر مركز السيطرة على الأمراض دراسة تقول إن قلة النوم مرتبطة بقضايا الانتباه والسلوك، خاصة إذا كان الطفل يغفو في الفصل ولا يحتفظ بالمعلومات التي يدرسها معلميهم.

قد تصبح هذه المشاكل واضحة للمعلم وأقر أنه أثناء وجوده في المدرسة، يوضح مركز السيطرة على الأمراض أيضًا أن الأطفال الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم قد يكونون أيضًا في خطر متزايد للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 أو السمنة، والمشاكل السلوكية والمشكلات الجسدية.

ماذا يحدث إذا لم يحصل الشخص على قسط كافي من النوم؟

يحدث نقص النوم عندما لا يحصل الشخص على قسط كافي من النوم أو ينام في أوقات خاطئة طوال اليوم أو لا ينام جيدًا، أو يعاني من اضطراب النوم، قد يشعر بالتعب الشديد طوال اليوم من الشائع أيضًا أن يغفو الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافي من النوم أثناء قراءة كتاب أو مشاهدة التلفزيون أو الجلوس في مكان ما أثناء الانتظار، ويؤدي ذلك أيضا إلى النسيان وصعوبة في اتخاذ القرار وحل المشكلات

نصائح لتحسين النوم:

يمكن القيام بدمج التمارين في الروتين اليومي حوالي من 20 إلى 30 دقيقة يوميًا.

تجنب الكافيين قبل النوم.

تقييد استخدام أي الكترونيات لمدة ساعة قبل النوم.

الحفاظ على غرفة النوم باردة ومظلمة للمساعدة على النوم والاستمرار في النوم.

تجنب الاستلقاء في السرير عندما لا يكون الشخص متعب.

القيام بقراءة كتاب حتى يشعر بالتعب.