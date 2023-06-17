إحالة تاجر ملابس للجنايات حرق فكهاني بسبب خلافات بينهم ببولاق

حصلت“ الدستور ”على أمر إحالة تاجر ملابس إلى محكمة الجنايات؛ متورط في الشروع في قتل وحرق فكهاني بسبب خلافات بينهم في منطقة بولاق الدكرور.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة تتهم «رشاد. ح»، 41 سنة، تاجر ملابس، متورط في الشروع في قتل «عمرو. م»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وعقد العزم على قتله إثر خلاف نشب بينهم، وأعد لذلك مادة سريعة الاشتعال، وانتظر حال وصول المجني عليه ومروره أمامه، وألقى عليه المادة الحارقة لإشعال النيران به.

واستمعت النيابة لأقوال الشهود في القضية رقم 1260 لسنة 2022 جناية قسم بولاق الدكرور، وقال المجني عليه، 28 سنة، فكهاني، أنه أثناء قيادته للدراجة البخارية خاصته بالطريق العام، أبصر دراجة تسير بجانبه يستقلها المتهم وبمجرد النظر إليه ألقى عليه مادة قابلة للاشتعال- بنزين- مشعلًا إياه فلحقت به النيران.

وتبين أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه تبين إصابته بحروق الوجه والرقبة والصدر من الأعلى والطرف العلوي مما أدى إلى صعوبة في التنفس نتيجة تورم مجرى الهواء.