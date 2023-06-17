السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قرب الانتهاء من إنشاء مصنع أحذية على مساحة 4 آلاف متر في بورسعيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مصنع داك الجديد لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد، جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة مستجدات أعمال إنشاء عدد من المشروعات الصناعية بالجنوب، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد، لشرحٍ تفصيلي حول موقف تنفيذ الأعمال الإنشائية التي شهدها المصنع حتى الآن، والذي يُعد المصنع الثاني لإنتاج الاحذية بجنوب بورسعيد، مؤكدًا أهمية الإسراع في إنشاء المصنع للبدء في تشغيله في أقرب وقت، مؤكدًا تقديم كل الدعم لإنهاء أعمال المصنع وتشغيله والذي يسهم في توفير فرص عمل متعددة للشباب، ويُقام على مساحة ٤٠٠٠م.

وأكد محافظ بورسعيد، أن مصنع داك يأتي ضمن مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بجنوب بورسعيد، لافتًا إلى أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يسهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والنهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدًا أن بورسعيد حققت تطور غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.

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أعمال الإنشاء الأعمال الإنشائية الإنتهاء من أعمال الإنشائية اقرب وقت

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