حملات نظافة وإزالة تعديات على أراضي زراعية بكفر الشيخ

شهدت بعض مدن محافظة كفر الشيخ، حملات للنظافة ورفع كفاءة الإنارة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وتابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الانتهاء من أعمال تجهيز قاعة الاجتماعات بالمبنى الديوان الجديد لمركز التطوير التكنولوجي، وربط الإدارات الخلفية بالمركز، لبدء التشغيل التجربيى، غداٍ الأحد، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لتذليل أي تحديات وذلك بالعمل علي المتابعة الميدانية والمتواصلة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسخير كافة الامكانيات، وتوفير بيئة نظيفة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتواصل مع المواطنين ميدانياً، وأعمال تجديد كشافات الإنارة، مع ضرورة عمل إحلال وتجديد لأعمدة الانارة وتغيير الأسلاك المتهالكة وإنارة الشوارع، فضلاً عن شد الفرد الخامس من الكابلات الكهربائية المعزولة وربطها بعدادات التايمر بالمحولات الكهربائية لإنارة ليلاً.

وأكد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، استمرار أعمال صيانة الأعمدة الكهربائية والحامل والعوازل والشدات الخاصة بالإنارة العامة بنطاق قرية الشهابية وتوابعها، فتم إحلال وتجديد لكشافات الإنارة بكشافات الليد جديدة فائقة الإضاءة الليلة والموفرة للطاقة الكهربائية بشكل عام، وسيتم تركيب الباقى تباعا حسب الخطة الموضوعة، كما تابع أعمال جمع القمامة فى أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إلى إزالة فورية في المهد عبارة عن إزالة سمل خرساني تعدي على الأرض الزراعية بقرية 1 الطرفية بمساحة 100م، وشده خشبية معدة لعمل سمل خرساني علي أرض زراعية بقرية 75 المنصور مساحة 250م تقريبا، وفك شدة خشبية معدة لعمل سمل خرساني على أرض زراعية بقرية كوم الحجر على مساحة 100م تقريبا، وفك شدة خشبية لصبة سمل خرساني بناء مخالف بدون ترخيص بمساحة 65م بقرية زوبع.