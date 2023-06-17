السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مياه الشرب بسوهاج تبدأ تلقي طلبات برنامج التدريب الصيفي

شركة مياه الشرب
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن تلقي طلبات التقدم لبرنامج التدريب الصيفي لهذا العام في الفترة من 15 إلى 30 يونيو الجاري.

صرّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، موضحًا أن التدريب يستمر في الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 15 أغسطس من نفس العام، وأنه يتم تدريب طلاب كليات العلوم والهندسة والزراعة والآداب. 

وأشارت المهندسة دعاء ناصر، مدير الإدارة العامة للتدريب، إلى أنه يتم تدريب الطلاب لتنمية مهاراتهم في المجالات المختلفة وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، وأنه يتم تدريب طلاب كلية العلوم بمعامل مياه الشرب للتعرف على مصادر المياه ومراحل تنقيتها وتكنولوجيا تشغيل المحطات وآليات مراقبة جودة المياه.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تدريب طلاب كلية الهندسة على طرق تشغيل المحطات المرشحة والجوفية وكيفية صيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء وكيفية تنفيذ والإشراف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك تدريب طلاب كلية الزراعة بمعمل التربة لمعرفة كيفية إجراء التحليلات المعملية للتربة.

كما يتم تدريب طلاب كلية الآداب قسم الإعلام على كيفية إعداد وتنفيذ برامج وخطط العلاقات العامة، وتدريب طلاب الآداب قسم الجغرافية على كيفية القيام بأعمال نظم المعلومات الجغرافية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

جدير بالذكر، أن مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة لتدريب الطلاب عمليًا ونظريًا.

المرشح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الصرف الصحى بسوهاج الشرب والصرف الصحي التدريب الإدارة العامة للتدريب 30 يوني

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