انطلاق اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس

استضافت جامعة قناة السويس الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وقبل بداية الجلسة، التقط وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات بالتقاط الصور التذكارية مع الطلاب أمام مبنى رئاسة الجامعة.

وخلال الجلسة، قدم الدكتور ناصر مندور، درع جامعة قناة السويس لكل من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء أ.ح شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، تقديراً لجهودهم فى إثراء ودعم منظومة التعليم.