إصابة 6 سيدات وسائق إثر انقلاب "توك توك" ببنى سويف

أُصيبت 6 سيدات وسائق، اليوم السبت، إثر انقلاب «توك توك» بالطريق الفرعي ملاحية حسن سليم - طنسا بني مالو بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تعود الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب «توك توك» بملاحية حسن سليم التابعة لمركز ببا، مما أسفر عن إصابة 6 سيدات وسائق، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبيّن أن المصابين هم: رشا محمود محمد، 39 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، وشيرين سليمان أحمد، 38 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية، رزان حلمى رجب، 3 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات، ولاء إبراهيم محمد، 30 سنة، مصابة بكسر بالساق اليمنى، بطه مصطفى إسماعيل، 25 سنة، مصابة بكدمة بالصدر، ويحيى أبو الليل عمر، 49 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات، وسمر سليمان أحمد، 30 سنة، مصابة بسحجات وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.