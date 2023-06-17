السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"قصيدة الطفل المعاصرة".. جديد سلسلة كتابات نقدية بقصور الثقافة

كتاب قصيدة الطفل
كتاب "قصيدة الطفل المعاصرة"

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، كتاب "قصيدة الطفل المعاصرة.. قراءة نقدية" لكاتب الأطفال والناقد مصطفى غنايم، وذلك ضمن سلسلة "كتابات نقدية".

تتناول الدراسة قصيدة الطفل المعاصرة: خصائصها الفنية، والموضوعية، وخاصة في الألفية الثالثة، عصر الثورة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي فرضت نمطًا جديدَا للمجتمعات، انعكست على الأدب بصفة عامة، وقصيدة الطفل بصفة خاصة، لتتناسب مع عالم الطفولة فى تلك الحقبة الزمنية الفارقة، حيث ارتباط الأطفال بالوسائل التكنولوجية الحديثة، ووسائط المعرفة، وسبل التواصل، والألعاب الإلكترونية.

 

وتبحر الدراسة في أعمال ثلاثة من كبار شعر الأطفال امتد عطاؤهم من نهاية الألفية الثانية حتى بداية الألفية الثالثة، وهم: أحمد سويلم، وأحمد زرزور، وأحمد فضل شبلول، وذلك من خلال مستويات الدراسة الأسلوبية، بأطرها المعجمية، والصوتية، والدلالية، كما عرجت الدراسة على أهم القيم التي تناولها هؤلاء الشعراء في أعمالهم سواء الخلقية، والاجتماعية، والوطنية، والثقافية، وغيرها، تلك التي تتماس مع واقع حياة الأطفال في هذه الفترة، وما يتطلبه هذا الواقع من بث القيم والمضامين التي يجب أن تبث في عقول الأطفال، وتغرس في وجدانهم.

وكانت قد صدرت عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، 6 عناوين جديدة من سلسلة أصوات أدبية ديوان "متعة خجولة" لخالد حريب، وديوان "جردل فارغ ثقبته الظروف" للبهاء حسين، ومن سلسلة إبداعات ثلاث مجموعات شعرية "حدائق الأسفلت" أحمد عبد الرحيم، و"زي قطط القهاوي" حازم عمر، و"الوقت اللي باقي" مازن المصري، ومن سلسلة كتابات نقدية  كتاب "قصيدة الطقل المعاصر- قراءة نقدية" مصطفى غنايم.

كما سبق وصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتاب "السحر في المعتقد الشعبى" للباحثة الدكتورة شيرين جمال الدين البرادعي، ضمن إصدارات سلسلة "الدراسات الشعبية".

الهيئة العامة لقصور الثقافة قصيدة الطفل المعاصرة المخرج هشام عطوة كتابات نقدية مشروع النشر قصور الثقافة

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