روشتة طبية لطلاب الثانوية العامة استعدادا لمادة اللغة العربية

يستعد طلاب الشهادة الثانوية لعام 2023، غدا الأحد، لأداء امتحان مادة اللغة العربية وهي أول المواد المضافة للمجموع، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان الدور الأول، في مادة اللغة العربية، وسط إجراءات أمنية مشددة، على مستوى محافظات الجمهورية.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية روشتة طبية لطلاب الثانوية العامة استعداداً لمادة اللغة العربية.

قال الدكتور عبد العزيز آدم، أخصائي علم النفس السلوكي، إن هناك عدة نصائح يجب أن يتابعها طلاب الشهادة الثانوية للعامة للحصول على نتيجة وحل مرضية ولتجنب حالة القلق والتوتر التي يشهدها الطلاب مع بداية الامتحانات التي تضاف للمجموع.

وأضاف أخصائي علم النفس السلوكي، خلال حديثه لـ “الدستور”، أنه يجب على الطالب أن يتجنب المراجعة طوال الليل لأن السهر ليلة الامتحان يفقدك التركيز أثناء الامتحان، محذرا من خطورة تناول أي مهدئات أو أقراص منومة في حال عدم القدرة على النوم وبدل عن ذلك يجب ممارسة تمارين استرخاء لعمل تهدئة للعقل مع تجنب التفكير المفطر.

وأكد أن المهدئات ستقوم بتخدير العقل ولن يستطيع الطالب استرجاع المعلومات أثناء الامتحان بالكفاءة المطلوبة، ويجب أن يقوم الطالب بالمحاكاة للامتحان التي ستكسر حاجز الخوف من الامتحان وذلك يكون من خلال حل بعض الامتحانات السابقة وكأنك في لجنة الامتحان مع عمل توقيت للإجابة مماثل لتوقيت الامتحان الحقيقي.

بينما علق الدكتور على عبد الراضي، أخصائي علم النفس، على تقديم روشتة طبية لطلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 ليطمئن قلوبهم قبل دخول لجان الامحانات وأداء أول المواد المضافة للمجموع وهي مادة اللغة العربية.

وقال عبد الراضي، خلال حديثه لـ “الدستور”، إن الثانوية العامة مرحلة متعبة للطالب وأولياء الأمور وتشكل مصدر قلق وتوتر للأباء والطلاب، لذلك يجب على الأم والأب أن يكونوا أقوياء أمام أولادهم حتى لا يتم التأثير عليهم.

وأوضح أنه يجب على الطالب أن يتحلى بالهدوء ويستبعد فكرة الخوف حتى لا يؤثر عليه قبل دخوله الامتحان، وهناك الكثير من الأنشطة ستساعد في تخفيف القلق مثل ممارسة الرياضة والتعامل بطريقة إيجابية ولا تكون شخص محبط لأنه سيؤثر عليك، إذا كنت شخص لا يحب المراجعة بعد انتهاء الامتحان لا تراجع مع أصدقائك حتى لا يؤثر عليك في الامتحانات المقبلة.