مقطع فيديو لـ إيمي سمير غانم على "تيك توك" يثير الجدل

طالب متابعو الفنان حسن الرداد، بعودة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، إلى الفن مرة أخرى، بعد ظهورها الأخير معه في مقطع فيديو كوميدي، عبر حساباته الرسمية للسوشيال ميديا.

وظهرت الفنانة إيمي سمير غانم، لأول مرة بطاقة إيجابية، وبدا عليها السعادة، وذلك منذ إعلان خبر وفاة والديها الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، منذ عامين.

واستطاعت الفنانة إيمي سمير غانم، خطف الأضواء من زوجها حسن الرداد، في مقطع فيديو لايتجاوز دقيقة، من خلال أدائها الكوميدي بطريقة "تحريك الشفايف" على منصة "تيك توك"، والتي استطاعت من خلاله أن تثبت قدراتها الخاصة الكوميدية.

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وشجع الجمهور ومتابعو صفحات الفنان حسن الرداد، “ايمي” وطالبوها بالعودة قريبا على الشاشات، لما بدا عليها الاستعداد النفسي لعودتها للفن مرة أخرى بعد سنوات حزينة قضتها متأثرة على فراق والديها، معربين عن سعادتهم بظهورها وذلك بعد إنجاب طفلها الأول فادي.

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ورزق الفنان حسن الرداد في يناير 2023 بمولوده الأول من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في مفاجأة كبيرة خاصة بعد إخفاء خبر الحمل.