وزير التجارة يعقد لقاءات مكثفة على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عددًا من اللقاءات على هامش مشاركته في فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، بدورته الـ٢٦ المنعقد بمدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة ١٤-١٧ يونيو الجاري، حيث تم عقد سلسلة مكثفة من الاجتماعات على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف ولقاءات الأعمال.

واستهل وزير التجارة والصناعة لقاءاته، أمس، بعقد اجتماع مع سيرجي وازكفيرت، رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر البيطري والصحة النباتية، التي يغطي نشاطها الجانب الأكبر من قطاعات وبنود الصادرات المصرية إلى روسيا الاتحادية.

وجرى مناقشة عدد من الموضوعات الثنائية المهمة المرتبطة بتسجيل بعض الشركات المصرية والروسية؛ لتعزيز حركة التبادل التجاري في السلع الزراعية ومنتجات اللحوم والدواجن.

كما عقد سمير اجتماعًا مع أندريه سليبنيف، وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث تمت مناقشة تطورات مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم كلًا من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان؛ وذلك بهدف دعم الجهود المشتركة للتوصل إلى اتفاق يناسب ويراعى مصالح الطرفين، ويدعم حركة التجارة المتبادلة بين مصر ودول التجمع.

وفيما يخص أنشطة الأعمال والترويج للاستثمار وتنمية التجارة مع مجتمع الأعمال الروسي، فعقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع مسئولي إحدى كبرى المجموعات الاستثمارية ذات النشاط القطاعي المتنوع، لبحث مختلف الفرص المتاحة في مجال الاستثمار المشترك وتنمية التجارة والخدمات من البلدين.

كما التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة، حيث تشارك الدولة الشقيقة كضيف شرف الدورة الـ٢٦ لمنتدي سان بطرسبرج، وتناول الاجتماع طرح بعض المبادرات لدعم النشاط التجاري والاستثماري بين مصر والإمارات خلال الفترة المقبلة.